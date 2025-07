Toni Leistner sieht Hertha BSC vor dem Saisonstart so gut vorbereitet wie nie zuvor in seiner Zeit. Was sich in Berlin geändert hat.

Berlin - Abwehrspieler Toni Leistner sieht Hertha BSC erstmals seit seiner Ankunft von Saisonbeginn an bereit für den Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. „Ich glaube, dieses Jahr kann man erstmals davon reden, dass wir wirklich mit einem Fundament starten“, sagte der 34-Jährige ran vor dem Zweitliga-Saisonstart bei Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).

„Das war vor allem in meiner ersten Saison hier definitiv nicht so. Da bist du in die Kabine gekommen und wusstest nicht, wer am nächsten Tag noch da ist“, sagte der Innenverteidiger. Auch das zweite Jahr sei mit neuem Trainer und komplett neuem Spielsystem nicht einfach gewesen.

Leistner nimmt Kapitänswechsel locker

Mit Stefan Leitl gibt es jetzt Kontinuität auf der Trainerposition. Auch das Gerüst der Mannschaft blieb in Berlin. „Deswegen denke ich, dass wir sind dieses Jahr viel deutlich besser vorbereitet sind, weil wir einfach schon wissen, was auf uns zukommen wird“, sagte Leistner. „Wir gehen als Aufstiegsfavorit in die Saison und wollen das auch beweisen.“

Dass er die Kapitänsbinde an Angreifer Fabian Reese abgeben musste, sei für ihn kein Problem, erklärte der Abwehrmann. „Für mich ändert sich nicht viel. Ich werde trotzdem weiter auf dem Platz rumschreien und meine Meinung sagen. Ich werde grätschen – alles beim Alten“, sagte Leistner, der Stellvertreter von Reese ist und im Mannschaftsrat bleibt.