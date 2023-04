Bayreuth - Der Hallesche FC bleibt unter Trainer Sreto Ristic weiterhin ungeschlagen. Die Saalestädter behielten am Samstag im Kellerduell der 3. Fußball-Liga bei der SpVgg Bayreuth mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Erich Berko erzielte in der 40. Minute den entscheidenden Treffer zum achten Saisonsieg. Dabei mussten die Gäste die letzten zehn Minuten in Unterzahl bestreiten: Tunay Deniz kassierte wegen Ball wegschlagen die Gelb-Rote Karte (81.). Nach dem zehnten Spiel in Serie ohne Niederlage bauten die Hallenser ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf vier Punkte aus.

Die Hallenser starteten engagiert in die Partie und übernahmen sofort die Initiative. Jonas Nietfeld (10.) verfehlte den Bayreuther Kasten knapp und hatte Pech, als sein Kopfball nur an der Latte landete (22.). Nach einer halben Stunde wurden die Gastgeber etwas stärker. Den Heber vom Bayreuther Markus Ziereis (34.) schlug Aljaz Casar kurz vor der Torlinie aus der Gefahrenzone. Mitten in der besten Phase der Hausherren gelang dem HFC der verdiente Führungstreffer. Casar setzte Berko (40.) in Szene, der per Flachschuss Keeper Luca Petzold überwand. Fünf Minuten später hatte der HFC-Torschütze das 2:0 auf dem Fuß, jagte den Ball aber aus Nahdistanz nur an die Latte.

Nach dem Seitenwechsel gerieten die Gäste mit zunehmender Spieldauer immer mehr unter Druck. Alexander Nollenberger (63.) verpasste bei seinem Pfostenschuss haarscharf den Ausgleich. Den Kopfball von Benedikt Kirsch (69.) lenkte HFC-Schlussmann Felix Gebhardt zur Ecke. Die Hallenser tauchten nur noch selten in der gegnerischen Hälfte auf, ließen aber in der Schlussphase auch mit einem Mann weniger keine klare Chance der Bayreuther mehr zu.