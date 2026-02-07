Wenn Breakdancer die Bühne betreten, geht es rasant zu. In Dresden versammeln sich zum Saisonauftakt dutzende Gruppen aus ganz Deutschland.

Beim Saisonauftakt der HipHop-Tanzgruppen in Dresden sind etwa 890 Akteure an den Start gegangen. (Archivbild)

Dresden - Satter Sound und coole Moves: Knapp 900 Tanzwütige aus ganz Deutschland haben sich am Samstag in der Dresdner Messe versammelt, um ihrer Leidenschaft am HipHop- und Showdance nachzugehen. Zum sogenannten DDP-Cup - nach eigenem Bekunden der größte Tanzpokal in Ostdeutschland - waren 40 Gruppen angereist. Die Sieger sollten am späten Abend gekürt werden.

Synchronität, Ausstrahlung und Originalität wird bewertet

Der tänzerische Wettkampf gilt als offizieller Saisonstart der Szene. Er ermöglicht allen Enthusiasten, ihr Können in sechs Kategorien des HipHop und Showdance zu zeigen - in den Altersklassen Kids, Teens und Erwachsene. Die Königskategorie des Cups ist und bleibt der HipHop, hieß es.

Hier werden die verschiedenen Tänzer unter anderem nach Synchronität, Ausstrahlung, Harmonie und Originalität des Tanzes bewertet. Die Größe der jeweiligen Gruppe bleibt ihnen selbst überlassen, drei Tänzer sind aber die Mindestzahl.

Super-Stimmung in der Dresdner Messe

„Die Kinder tanzen zu sehen, ist einfach herzerwärmend“, sagte Organisatorin Dörte Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Stimmung sei einfach super. „Es ist wichtig, Randsportarten mehr ins Rampenlicht zu verhelfen – noch wissen die Wenigsten, dass in Dresden mehrfache HipHop-Weltmeister zu Hause sind“, betonte Jan Klemmer, Referent für Sponsoring bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, die das Spektakel unterstützt.

Der Cup geht auf den Verein „DDProject“ zurück, der vor 30 Jahren in Hoyerswerda entstand und schon wenige Jahre später den ersten Cup auflegte.