Tradition trifft Technik: Am zweiten Weihnachtstag fährt der Parkeisenbahn-Zug mit Dampflok durch die Wuhlheide – und der Weihnachtsmann ist diesmal mit an Bord.

Berlin - Die Parkeisenbahn Wuhlheide ist am zweiten Weihnachtstag trotz Winterpause zu etlichen Sonderfahrten gestartet. Im Südosten Berlins hat das inzwischen Tradition. In diesem Jahr war der Zug nach Angaben der Berliner Parkeisenbahn gGmbH allerdings erstmals mit einer historischen Dampflok an der Spitze im Volkspark Wuhlheide in Köpenick unterwegs.

In den vergangenen Jahren kam auf der 7,5 Kilometer langen Strecke eine Diesellok zum Einsatz. Die Saison für die Parkeisenbahn ist längst vorbei, nur für einen Tag an Weihnachten startete der Zug in halbstündigem Abstand.

Auch Weihnachtsmann nimmt die Parkeisenbahn

Auch ein Weihnachtsmann war dabei - sein Schlitten stehe zur Wartung in der Werkstatt, deswegen sei er in Köpenick mit dem Zug gefahren, hieß es. Am Bahnhof Eichgestell gab es in der Zwischenzeit Waffeln und Glühwein.

Die Parkeisenbahn Wuhlheide ist seit 1956 auf dem Gelände des Freizeit- und Erholungszentrums in Köpenick unterwegs. Den Fahrbetrieb nehmen auch Kinder und Jugendliche in die Hand, als Schaffner genauso wie als Fahrkartenverkäufer oder Bahnhofsaufsicht. Mit der Parkeisenbahn sind den Angaben zufolge jedes Jahr über 50.000 Fahrgäste unterwegs.