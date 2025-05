In authentischen Gewändern und mit Pferdefuhrwerken marschiert ein nachgestelltes Bauernheer nach Bad Frankenhausen. Der Zug erinnert an eine entscheidende Schlacht des Bauernkriegs im Mai 1525.

Der historische Bauernzug wird am frühen Sonntagnachmittag in Bad Frankenhausen erwartet.

Mühlhausen - Mit 300 aufständischen Mühlhäusern zog Thomas Müntzer vor 500 Jahren nach Frankenhausen. Dieses historische Ereignis stellt nun der Verein „Freunde von Anno dazumal“ nach und bringt Geschichte auf die Straße: Rund 50 Mitwirkende in historischen Gewändern haben sich in Mühlhausen zu Fuß auf den Weg nach Bad Frankenhausen gemacht. Mit Gewändern aus der Zeit, Bannern sowie vier Pferde- und Kuhgespannen erinnern sie so an den Zug der aufständischen Bauern im Mai 1525.

Die Vorbereitungen dafür seien sehr aufwendig gewesen, sagte Marcel Reinecke von den „Freunden von anno dazumal“. Ein knappes Jahr habe die Planung gedauert. Der Tross lege die rund 70 Kilometer lange Strecke bis zum Wochenende mit drei Übernachtungen zurück. Unterwegs würden sich weitere Teilnehmer dem historischen Bauernzug anschließen, sagte Reinecke. Am Samstag sei auf dem Klostergelände in Göllingen ein Bauernlager mit Lagerfeuer geplant.

Am frühen Sonntagnachmittag wird das nachgestellte Bauernheer dann in Bad Frankenhausen erwartet. „Wir wollen wie einst Münster mit 300 Menschen einziehen“, so Reinecke. Ziel ist die Schlosswiese unterhalb des Regionalmuseums, wo sich die Teilnehmenden dann zur historischen Aufstellung versammeln. Der Bürgermeister der Kurstadt Bad Frankenhausen, Matthias Strejc, erklärte, die Nachstellung des Zuges wie vor 500 Jahren sei beeindruckend und werde in die Geschichte der Stadt eingehen.