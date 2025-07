Schon im Juni wurde es diesen Sommer in Mitteleuropa außergewöhnlich heiß und trocken. Viel Regen gab es nicht – und das hat katastrophale Auswirkungen. Jetzt setzt die erste Juliwoche noch einen obendrauf.

Extreme Hitze und Dürre werden derzeit für den Sommer in Deutschland vorausgesagt.

Berlin. - Dieser Sommer startete in Deutschland schon ab Juni extrem heiß und trocken. Meteorologe Jan Schenk bezog sich dabei auf Prognosen des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersage (EZMWF), die er in einem Beitrag bei „weather.com“ ankündigte.

Im Juni gab es zudem auch kaum Regen, der die Trockenheit hätte eindämmen können. Jetzt steht der Juli vor Tür und bringt in der ersten Woche eine Hitzewelle mit Temperaturen über 35 Grad Celsius.

Auch interessant: Zu wenig Regen im Jerichower Land: Droht in diesem Jahr eine Missernte?

So drohen "ein Hitzesommer und ein Dürresommer von nie da gewesenen Ausmaßen", schreibt Schenk. "Bleiben die Vorhersagen so, dann wird es katastrophal." Die Trockenheit könne auch zu Wasserknappheit führen.

Lesen Sie auch: Kostenloses Trinkwasser! Magdeburg dreht den Hahn auf

Dürresommer in Deutschland erwartet

Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass in kommenden Wettervorhersagen die Lage noch einmal anders eingeschätzt werde. Die Prognosen des EZMWF seien aber sehr zuverlässig.

Dass der Mai zu trocken ausfallen wird, bestätigt auch der Berliner Kurier. Laut dem Meteorologen Dominik Jung ist demnächst kein Regen zu erwarten. "Es war schon im April zu trocken, es war im März zu trocken, im Februar zu trocken und auch der Mai geht zu trocken weiter."

Auch interessant: Salzwedel für Extremwetter nicht gerüstet

Der Experte von wetter.net prognostiziert eine Dürrezeit in Deutschland, die sogar ausgeprägter als im Dürrejahr 2018 werden soll. „Wir haben zurzeit den trockensten Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahre 1881", so Jung. Und es soll weiter so trocken bleiben.

Extremer Sommer mit über 40 Grad Celsius erwartet

Ob die 40-Gard-Marke erreicht wird, ist noch nicht in Stein gemeißelt, jedoch nimmt die Wahrscheinlichkeit mit den steigenden Temperaturen zu, so Jan Schenk im Focus. Ob dieser Wert tatsächlich überschritten wird, ist derzeit ungewiss.

Lesen Sie auch: Der Hitze entkommen: So viel kostet der Freibadspaß in Sachsen-Anhalt – dieser Ort überrascht!

Klimamodelle zeigen jedoch ein erhöhtes Risiko, insbesondere für den Südwesten Deutschlands – möglicherweise bereits im Juli. Sehr wahrscheinlich sind hingegen mehrere Tage mit Temperaturen über 35 Grad, tropische Nächte und extreme Trockenheit.

Sommer wird heißer: So stark haben die Hitzetage seit den 1970ern zugenommen

Manche glauben, solche Temperaturen seien früher normal gewesen, doch diese Erinnerung täuscht. Laut DWD-Daten gab es in den 1970er und 1980er Jahren meist nur wenige Hitzetage pro Sommer, teils nur ein bis zwei.

Passend dazu: Abkühlung in Mitteldeutschland: Wo man der Hitze entfliehen kann

Als Hitzetag gilt ein Tag mit über 30 Grad Celsius. Zwischen 1961 und 1990 lag der Durchschnitt bei 4,2 heißen Tagen pro Sommer. Im Zeitraum 1991 bis 2020 stieg dieser Wert bereits auf 8,9. Vor dem Jahr 2000 wurden mehr als zehn Hitzetage pro Sommer nur in Ausnahmejahren erreicht.

Seit 2000 gab es dagegen schon elf Sommer mit über zehn heißen Tagen. Der Trend zeigt deutlich: Die Zahl der Hitzetage in Deutschland nimmt langfristig zu.