Magdeburg - Auf viel Sonnenschein, aber auch Hitze dürfen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt in den nächsten Tagen einstellen. Vor einer hohen Wärmebelastung und anschließender Unwettergefahr warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch für große Teile des Bundeslandes. Erwartet werden im Verlauf des Mittwochs bis zu 31 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es warm und die Temperaturen fallen nicht unter 17 Grad.

Am Donnerstag und Freitag werden ähnliche Temperaturen erwartet. Ab Donnerstagmittag ist dabei mit örtlichen Schauern und Gewittern zu rechnen, die auch Starkregen und Hagel mit sich bringen können. Dies Unwetter ziehen in der Nacht zum Samstag nach Osten hin ab.