Bevor Gewitter eine Abkühlung bringen, steigen die Temperaturen bis zum Wochenende noch einmal deutlich an. Kühle Getränke stehen damit auf der Tagesordnung.

Die Sonne scheint auf Berlin und Brandenburg und bringt hohe Temperaturen mit sich. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Es wird heiß in Berlin und Brandenburg - bis zu 37 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor der Hitze. Doch nach dem heißesten Tag am Freitag sinken die Werte bereits am Wochenende wieder auf knapp unter 30 Grad.

Heute verdecken nur einzelne Schleierwolken die Sonne. Bei 33 bis 36 Grad bleibt es trocken. Eine leichte Brise sorgt für etwas Abkühlung. In der Nacht auf Freitag sinken die Werte auf bis zu 16 Grad ab.

Am Freitag werden dann laut DWD bis zu 37 Grad erwartet. Dabei gibt es im Tagesverlauf örtlich Schauer und Gewitter, die die Luft abkühlen. Am Samstag erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg niedrigere, aber immer noch hochsommerliche 25 bis 28 Grad. Dabei schaut die Sonne nur gelegentlich hinter einer dichteren Wolkendecke hervor.