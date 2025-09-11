Mit Christian Eriksen verbindet Leverkusens Trainer Hjulmand viel. Der Coach spricht über den Transfer seines dänischen Landsmanns - der nun bei einem Liga-Konkurrenten spielt.

Leverkusen - Bayer Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand freut sich sehr darüber, dass Dänemarks Fußballstar Christian Eriksen in Wolfsburg einen neuen Arbeitgeber hat. „Ich bin sehr glücklich, dass er einen guten Club gefunden hat und dass wir ihn wieder auf dem Platz sehen. Dort gehört er hin“, sagte Hjulmand. Der VfL Wolfsburg hatte gestern die Verpflichtung des zuvor vereinslosen Mittelfeldprofis und Rekordnationalspielers seines Heimatlandes verkündet.

Hjulmand, der an diesem Freitag gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga sein erstes Spiel als Coach von Bayer 04 bestreitet, kennt Eriksen gut. Hjulmand war lange der Nationaltrainer des 33-Jährigen und auch dabei, als Eriksen bei der Europameisterschaft 2021 mitten im Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitt.

„Er ist ein sehr spezieller Spieler“, sagte Hjulmand. „Jeder, der mit ihm gespielt hat, sagt: "Er ist einer der Besten mit dem ich gespielt habe"“. Der dänische Nationalcoach in den Jahren 2020 bis 2024 ergänzte: „Er liebt den Ball.“