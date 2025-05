Die neue Bundesregierung steht und hat nun voraussichtlich vier Jahre Zeit, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele umzusetzen. Doch was sind diese Ziele? Eine Hochschule will Aufklärung leisten.

Hildesheim - Der Koalitionsvertrag wird am Wochenende als Magazin veröffentlicht. Von Samstag an soll es in Bahnhofsbuchhandlungen sowie in regulären per Bestellung erhältlich sein, wie die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim in Niedersachsen mitteilte. Das Heft wurde von Design-Studierenden der Hochschule zusammen mit dem Hamburger Journalisten und Medienunternehmer Oliver Wurm erstellt.

„Zum Gelingen der nächsten vier Jahre kann jeder etwas beitragen. Unser Beitrag ist es, Lust zu machen auf Informationen“, sagte Sabine Cole, Professorin an der Hildesheimer Hochschule. Denn: Deutschland stehe vor historischen Herausforderungen - so wie es auch in der Präambel des Koalitionsvertrages steht, sagte Cole. Das Magazin solle allen Bürgerinnen und Bürgern einen Zugang zu dem 146 Seiten fassenden Koalitionsvertrag ermöglichen.

Mit Hervorhebungen, Bilder und Grafiken sei der Text daher möglichst lesbar gestaltet worden. Anders als die Originalversion ist der Text im Magazin zudem mit Pastelltönen hinterlegt. Das Projekt wurde den Angaben nach in neun Tagen und Nächten umgesetzt. Das Magazin soll 12 Euro kosten.