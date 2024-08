Es ist heiß und trocken in Sachsen. Das schlägt sich auch in der Waldbrandgefahr nieder.

Die Waldbrandgefahr in Sachsen steigt derzeit an. (Foto: Archiv)

Pirna - Trockenheit und Hitze lassen derzeit die Waldbrandgefahr in Sachsen steigen. Am Mittwoch wird in den nördlichen Regionen des Freistaates die höchste Warnstufe 5 erreicht. Das geht aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) und des Staatsbetriebs Sachsenforst hervor. Am Dienstag galt in den nördlichen Landesteilen bereits Warnstufe 4. Ab Donnerstagnacht sagt der DWD Schauer und Gewitter voraus - und damit eine Entspannung der Lage.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen.