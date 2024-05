Potsdam - In Brandenburg verschärft sich die Gefahr von Waldbränden weiter. Am Mittwoch galt in allen 14 Landkreisen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Das ging aus Daten des Umweltministeriums in Potsdam hervor. Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, warnte, dass Feuer durch Winde schnell angefacht werden könnten. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in Brandenburg bis zum Freitag bei Temperaturen bis zu 26 Grad trocken bleiben. Hinzu kommt starker Wind.

In den vergangenen Tagen hatte es bereits vermehrt Waldbrände gegeben. Am Dienstag waren es acht, am Montag sechs Brände, wie Engel auf Anfrage am Mittwoch mitteilte.

Der Waldbrandschutzbeauftragte äußerte sich auch zum Tesla-Protestcamp in einem Waldgebiet in Grünheide. Für ihn schließe die Waldbrandgefahrenlage das Camp nicht aus. Die Gefahrenlage habe unabhängig davon zugenommen. Der Forstfreund erinnerte aber auch an das absolute Rauch- und Feuerverbot, das im Wald gilt: „Ich weiß nicht, ob das im Wald eingehalten wird. Ich kann es nur hoffen.“ Im Falle eines Brandes könne die Feuerwehr das Camp aber erreichen.

Hintergrund des Protests ist die geplante Erweiterung des dortigen einzigen Tesla-Werks in Europa. Die Polizei will erreichen, dass die Baumhäuser abgebaut werden. Derzeit läuft deshalb noch ein Rechtsstreit.