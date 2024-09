Eine Frau möchte sich nur kurz das Hochwasser in Görlitz genauer ansehen, rutscht am Wasserrand aus und treibt Hunderte Meter weit in den Fluten. Aber sie hat Glück im Unglück.

Görlitz - Eine Frau ist in Görlitz beim Prüfen des Pegelstandes in die Neiße gefallen. Laut ersten Angaben der Polizei ist die Frau am Parkhotel Merkur am Wasserrand ausgerutscht und in den Fluss gefallen. Sie sei etwa 700 Meter in der Neiße getrieben, bis sie sich kurz vor dem Wehr Vierradmühle aus dem Wasser ziehen konnte. Sie wird aufgrund einer Unterkühlung aktuell in einer Klinik versorgt.