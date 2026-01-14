Hannover/Norden - Wegen der Schneeschmelze wird vor Hochwasser in niedersächsischen Flüssen gewarnt. Betroffen sind laut dem zuständigen Landesbetrieb etwa die Flüsse Schwinge, Aue und Lune im Norden. Ein großes Hochwasser werde es aber nicht geben; in den betroffenen Regionen seien die erste oder zweite von drei Meldestufen überschritten. Die zweite Meldestufe bedeutet etwa, dass landwirtschaftliche Flächen überschwemmt werden.

„Dort, wo noch eine Schneedecke vorhanden ist, sei in den nächsten Tagen mit weiter steigenden Wasserständen zu rechnen“, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit. Das betreffe den Norden und Südosten des Bundeslandes, wo am Morgen teilweise noch bis zu 15 Zentimeter Schnee gelegen hätten. Im Harz seien es laut dem Deutschen Wetterdienst noch bis zu 40 Zentimeter gewesen.