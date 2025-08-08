Was für ein Spiel. Frankreich schockt Deutschland bei der Hockey-Europameisterschaft mit einer 2:0-Führung, dann dreht der Weltmeister auf.

Mönchengladbach - Die deutschen Hockey-Herren sind mit einer grandiosen Aufholjagd in die Hockey-EM gestartet. Der amtierende Weltmeister bezwang den Weltranglistenzehnten Frankreich in einem hart umkämpften Spiel mit 3:2 nach 0:2-Rückstand und unterstrich damit den Anspruch auf den Einzug ins Halbfinale.

Im Mönchengladbacher Hockey-Park, der zum dritten Mal insgesamt und zum zweiten Mal nacheinander EM-Austragungsort ist, erzielten Justus Weigand (49.), Gonzalo Peillat (51.) und Johannes Große (54.) die Treffer für die DHB-Auswahl. Francois Goyet (43.) und Victor Charlet (48.) trafen für Frankreich.

Deutschland tut sich schwer

Die Mannschaft von Weltmeister-Trainer André Henning tat sich zunächst schwer gegen die Franzosen, die bei einer EM noch nie ein Gruppenspiel gegen Deutschland gewinnen konnten. Zunächst vergaben die Gastgeber eine Serie von Strafecken.

Dazu zeigte sich der französische Torhüter Corentin Saunier in Bestform und ließ die deutschen Angreifer reihenweise verzweifeln. Die Gäste hatten ihren guten Auftritt schon in der Vorbereitung angedeutet, als ihnen ein 1:0-Erfolg gegen Olympiasieger Niederlande gelang.

Weltmeister dreht das Spiel

Auch im zweiten Abschnitt stand der Schlussmann der Franzosen im Blickpunkt. EM-Neuling Raphael Hartkopf, der in der abgelaufenen Pro-League-Saison mit sechs Treffern bester Torschütze der DHB-Auswahl war, vergab die wohl beste Chance gegen Saunier, der Parade auf Parade zeigte.

Auf der anderen Seite nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt und kamen durch ihren Kapitän Goyet zum überraschenden 1:0 und kurz darauf durch Charlet sogar zum 2:0, ehe Weigand, Peillat und Große in der spannenden Schlussphase noch das Comeback gelang.

Die deutschen Frauen bestreiten ihr erstes Gruppenspiel am Samstag (18.00 Uhr/Magenta TV) ebenfalls gegen Frankreich. Die Herren-Auswahl trifft am Sonntag (15.00 Uhr) in einer Neuauflage des WM-Finals von 2023 auf die Engländer, die ihr Auftaktspiel gegen Polen souverän mit 5:0 gewannen.