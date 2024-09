Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim hofft auch im Spiel gegen Werder Bremen am Sonntag auf einen Grund zum Jubel.

Zuzenhausen - Im Jubiläumsspiel zum 125. Vereinsgeburtstag der TSG 1899 Hoffenheim erhofft sich Trainer Pellegrino Matarazzo eine Trendwende seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. „Ich wünsche mir einen Sieg und ein Stadion, das uns brutal unterstützt“, sagte Matarazzo vor dem Duell mit Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Nach drei Niederlagen in Serie finden sich die Kraichgauer mit nur drei Punkten aus vier Saisonspielen in der unteren Tabellenregion wieder. Gegen Werder muss daher etwas Zählbares her, soll die Unruhe im Verein und im Umfeld nicht weiter zunehmen. „Wenn man ein paar Spiele nicht erfolgreich war, ist der Druck besonders groß“, sagte Matarazzo zur Ausgangslage. Es brauche daher die Unterstützung der Fans: „Das ist sehr wichtig für unsere Jungs.“

Der Punktgewinn zum Auftakt der Europa League durch das 1:1 beim dänischen Meister FC Midtjylland soll Rückenwind für die schwere Aufgabe geben. „Werder hat zwar 0:5 gegen den FC Bayern verloren, ist davor aber stabil in die Saison gestartet. Ich bin mir sicher, dass sie eine Reaktion auf das Bayern-Spiel zeigen wollen und mit viel Energie auftreten werden“, prophezeite der 46 Jahre alte TSG-Trainer.