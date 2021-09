Darmstadt - Wegen einer gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz erweitert Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 die Maskenpflicht im Stadion. Im Spiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr) muss der Mund-Nasen-Schutz auch am eigenen Sitz- oder Stehplatz getragen werden, wie die Lilien am Freitag mitteilten. Am Freitag lag der Corona-Wert (pro sieben Tage auf 100.000 Menschen) in der Stadt bei 106,0.