Industrie, Klimawandel, demografischer Wandel: Sachsen-Anhalt und der Großraum Leipzig stehen vor Herausforderungen beim Trinkwasser. Welche Lösungen diskutieren Experten für die Region?

Für Sachsen-Anhalt und den Großraum Leipzig wird an einem neuen Wasserversorgungskonzept gearbeitet. (Archivbild)

Halle - Der Wasserbedarf in Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Jahren erheblich steigen. Industrieansiedlungen, Klimaveränderungen und Transformationsprozesse sorgten dafür, dass bestehende Systeme bereits heute in Spitzenzeiten an Kapazitätsgrenzen stießen, teilten die Stadtwerke Halle mit. Damit sei ein hoher Investitionsbedarf verbunden.

Vertreter aus Politik, Verbänden und von Wasserversorgern diskutieren am Mittwoch länderübergreifende Lösungsansätze und stellen Ergebnisse der Wasserversorgungskonzeption für Sachsen-Anhalt und den Großraum Leipzig vor (14.00 Uhr).