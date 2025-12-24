Ein Tritt aufs falsche Pedal, dann kracht es: Beim Einparken verliert ein 66 Jahre alter Autofahrer in Großröhrsdorf den Überblick prallt mit seinem Wagen gegen ein Garagentor.

Großröhrsdorf - Ein 66 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Einparkmanöver in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, verwechselte der Mann offenbar das Gaspedal mit der Bremse und prallte gegen ein Garagentor. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 12.000 Euro beziffert.