In der Nacht zu Donnerstag wird die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Firmengelände in Papenburg gerufen. Dort stehen zwei Autos in Flammen.

Papenburg - Im Landkreis Emsland sind zwei Autos abgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand auf einem Firmengelände in Papenburg in der Nacht zu Donnerstag gemeldet. Da es sich bei einem der Autos um ein hochwertiges Modell handele, werde der Schaden derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache sei noch unklar.