Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin „Emily in Paris“, beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.

Paris - Ah, la Dolce Vita! Traumhaftes italienisches Essen, ein charmanter Lover und eine pittoreske Kulisse: Für Emily Cooper scheint der Beginn ihrer Zeit in Rom in den neuen Folgen „Emily in Paris“ - Scusa, in Rom natürlich - köstlich zu sein. Die sonst oft so verklemmte Perfektionistin kann in der nun bei Netflix verfügbaren Staffel endlich mal etwas loslassen und das Leben unbeschwert genießen.

Zumindest für einen Moment. Denn natürlich darf auch in den neuen Folgen rund um die ehrgeizige Marketingfrau, gespielt von Lily Collins, das kleine und das ganz große Drama nicht fehlen.

Wer ist hier die Chefin?

Hatte Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) Emily in der letzten Staffel eigentlich die Leitung des Büros in Rom übertragen, hockt nun auf einmal doch das ganze altbekannte Team in der Ewigen Stadt. Außerdem will die Mutter von Emilys neuem Freund Marcello (Eugenio Franceschini) und wichtigste Kundin der neuen Außenstelle trotz aller Freundlichkeit nicht auf Emilys Werbevorschläge eingehen. Und noch dazu muss die US-Amerikanerin feststellen: „Ich weiß nicht, was irgendetwas in diesem Land bedeutet.“

Natürlich ist es auch mit Marcello nicht nur rosig und dann taucht auch noch Gabriel auf, den Emily ewig angeschmachtet hat und mit dem es dann aber doch immer kompliziert war. Untermalt wird das unterhaltsame Drama von italienischer Musik, malerischen Landausflügen und wunderschönen Bildern von der Küste. Sekunde, von Rom mal eben für ein kurzes Event zum Meer? Na sei's drum.

„Die moderne Frau“ und haufenweise Unsicherheit

Serienproduzent Darren Star, der einst auch „Sex and the City“ erfand, meint, die neue Staffel zeige Emily in einem anderen Licht, in einer neuen Situation und bei dramatischen Erfahrungen. „Sie ist die moderne Frau, jemand, der alles haben will und keine Angst hat, Risiken einzugehen, um ihre Träume zu erreichen.“ Tatsächlich wirkt die Frau aus Chicago mittlerweile reifer und tiefgründiger - zumindest in manchen Momenten.

Denn dann wären da auch wieder die Szenen, in denen Emily jammert und schmollt und mit ihren ewigen Problemchen und der so fehl laufenden Kommunikation dezent nerven kann. Zu „Harper's Bazaar“ sagte Collins über die Serie, dass sie Menschen so viel Gelächter und Spaß bringe. „Ich denke, das ist an sich sehr therapeutisch.“

Für Ablenkung und Unterhaltung mag das stimmen, aber mit Blick auf Emilys romantische Beziehungen ist die Serie wohl eher kein Vorzeigeobjekt. Man würde Emily mehr Selbstvertrauen wünschen und dem Publikum eine starke weibliche Hauptfigur, die sich nicht sofort aus der Bahn werfen lässt, wenn ein Partner eine Ex-Freundin hat, die er nicht hasst und die - Gott bewahre - auch noch hübsch ist. Aber gut, „Emily in Paris“ ist eben auch kein Beziehungsratgeber, sondern lebt davon, dass alles möglichst dramatisch ist.

Nebenfiguren durchleben ebenfalls turbulente Zeiten

Und so geht es auch bei den anderen Charakteren heiß her, die erneut mehr Platz in der Serie einnehmen. Reibereien in der Familie, mehrere Männer, die sich um ein und dieselbe Frau zanken, Geheimnisse, verletzte Gefühle, eine möglicherweise folgenreiche Affäre und vorschnelle Entscheidungen. Unerwartet entwickeln zwei Menschen aus Emilys Umfeld Gefühle füreinander. Und zwischendurch geht vieles ziemlich schnell den Bach runter.

Eines muss man auch der fünften Staffel „Emily in Paris“ lassen: Langweilig wird es nicht. Zumal sich Fans wieder über extravagante Outfits freuen können und sogar eine Prinzessin auftaucht.

Au Revoir, Paris - oder Ciao, Roma?

Die große Frage wird für viele wohl sein: Bleibt Emily jetzt wirklich in Rom? Und wurde nicht auch in Venedig gedreht? Schon der Trailer macht klar, dass Paris zumindest weiterhin eine Rolle in Emilys Leben spielen wird. Trotz deren Intermezzo in Italien sind ja auch Emilys beste Freundin Mindy (Ashley Park), ihr Ex und Kumpel Alfie (Lucien Laviscount) und natürlich Koch Gabriel dort verankert.

Für Fans bleibt abzuwarten, was das alles für Emilys Liebesleben und ihre Karriere bedeutet. So viel sei gesagt: Mindestens einer der Männer, der Interesse an ihr hat, gibt nicht so schnell auf, wie es zunächst vielleicht scheinen könnte.