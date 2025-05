In einer Lagerhalle in Wasserthaleben hat es gebrannt. (Symbolbild)

Wasserthaleben - Bei einem nächtlichen Brand in einer Lagerhalle in Wasserthaleben (Kyffhäuserkreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1,2 Millionen Euro entstanden. Die Halle, in der Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen untergebracht waren, geriet gegen zwei Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte.

Wegen des starken Rauchs forderte die Feuerwehr die Anwohnerinnen und Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 5.00 Uhr wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen, um die Seitenwände der Halle einzureißen und Glutnester zu bekämpfen. Die Löscharbeiten liefen am Morgen noch. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.