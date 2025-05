Halle - Beim Rangieren auf einem Rastplatz an der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz hat ein Sattelzug einen Biker erfasst und getötet. Der Sattelzug stieß mit dem Motorradfahrer zusammen, der auf seiner stehenden Maschine saß, wie eine Sprecherin der Polizei in Halle sagte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme wurde der Rastplatz Rohnetal Süd in Fahrtrichtung Leipzig vorerst geschlossen.