Bad Bentheim - Das Dach eines Restaurants in Bad Bentheim ist bei einem Brand vollständig in Flammen aufgegangen. „Glücklicherweise war das Restaurant zu diesem Zeitpunkt geschlossen und es wurde niemand verletzt“, teilte die Polizei mit. Was das Feuer am Mittwochnachmittag auslöste, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.