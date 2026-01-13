Theater Holzinger-Stück „A Year without Summer“ bei Theatertreffen
Florentina Holzinger ist mit ihren bildgewaltigen Produktionen ein Star in der Theaterwelt. Ihr neues Stück zeigt nun das Berliner Theatertreffen. Welche Inszenierungen noch dabei sind.
Berlin - Zum zweiten Mal in Folge ist die österreichische Choreographin Florentina Holzinger zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden. Sie zeigt dort ihre bildgewaltige Bühnenproduktion „A Year without Summer“, wie die Jury des Theatertreffens, dem Gipfeltreffen der deutschsprachigen Bühnen, in Berlin mitteilte.
Holzinger ist bekannt für spektakuläre Performances und sorgt seit Jahren für Aufsehen in der Theaterwelt. Sie arbeitet oft mit nackten Frauenensembles.
Ihre Produktion „A Year without Summer“ handelt von Themen wie Selbstoptimierung und Unsterblichkeit. Das Ensemble unternehme „einen ebenso wilden wie ungemein luziden Ritt durch die Optimierungsgeschichte des Homo sapiens“, hieß es zur Begründung.
Vierte Einladung für Holzinger zum Theatertreffen
Das Stück mit vielen Musical-Einlagen feierte im Mai seine Premiere an der Berliner Volksbühne. Vergangenes Jahr wurde Holzinger mit ihrer blutigen Opernperformance „Sancta“ zum Theatertreffen eingeladen. Es ist bereits ihre vierte Einladung zu dem renommierten Theaterfestival.
Die nächste Ausgabe des Theatertreffens ist vom 1. bis zum 17. Mai geplant. Eine Jury stellte die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor, die nach Berlin eingeladen werden.
Das ist die Auswahl der Jury für das Theatertreffen
Dazu gehören neben „A Year without Summer“:
- „Der Hauptmann von Köpenick“, ein deutsches Märchen von Carl Zuckmayer, Regie und Bühne: Sebastian Hartmann, Staatstheater Cottbus
- „Die Glasmenagerie“, ein Spiel der Erinnerungen von Tennessee Williams, Regie: Jaz Woodcock-Stewart, Theater Basel
- „Die Welt im Rücken“, von Thomas Melle, Regie: Lucia Bihler, Schauspiel Stuttgart
- „Fräulein Else“, frei nach Arthur Schnitzler, von Leonie Böhm und Julia Riedler, Regie: Böhm, Volkstheater Wien
- „Il Gattopardo“, von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber, Bühnenfassung von Pınar Karabulut und Hannah Schünemann, Regie: Karabulut, Schauspielhaus Zürich
- „Mephisto“, nach dem Roman von Klaus Mann, Regie: Jette Steckel, Münchner Kammerspiele
- „Serotonin“, nach dem Roman von Michel Houellebecq, aus dem Französischen von Stephan Kleiner, Theaterfassung von Sebastian Hartmann, Hans Otto Theater, Potsdam
- „Three Times Left is Right“, von Julian Hetzel, eine Produktion von Studio Julian Hetzel in Koproduktion mit Wiener Festwochen, Freie Republik Wien und Schauspiel Leipzig in Zusammenarbeit mit De Balie, Spring Performing Arts Festival und Theater Utrecht
- „Wallenstein“, ein Schlachtfest in sieben Gängen, nach Friedrich Schiller, Regie: Jan-Christoph Gockel, Münchner Kammerspiele