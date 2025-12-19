Lieblingsgeschichten wie „Peter Pan“ und „Kalle Blomquist“ kehren zurück. Wo junge Hörerinnen und Hörer die Hörspiele finden.

Bremen - „Peter Pan“ oder „Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte“: Zahlreiche Hörspielklassiker für Kinder kommen in den kommenden Wochen zurück in die ARD-Mediathek. Am Freitag wurden zunächst das NDR-Orchesterhörspiel „A Christmas Carol“ nach Charles Dickens und der schräge Weihnachtsklassiker „Hilfe, die Herdmanns kommen“ veröffentlicht, wie Radio Bremen mitteilte. Die Hörspiele sollen zukünftig exklusiv und jederzeit abrufbar in der Audiothek bleiben.

Die weiteren Hörspiele werden im wöchentlichen Takt veröffentlicht. „Peter Pan“ etwa folgt - aufgeteilt in zwei Teile - am 26. Dezember und 2. Januar. Auch „Kalle Blomquist“ zählt den Angaben nach zu den Hörspielen, „die über Generationen Kinder und Eltern begeistert haben“.

Das Angebot soll den Angaben nach eine sichere Umgebung für junge Hörerinnen und Hörer bieten. Die einzelnen Hörspiele hätten jeweils eine Altersempfehlung und würden von erfahrenen Redakteurinnen und Redakteuren sorgfältig geprüft und aufbereitet.