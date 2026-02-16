Im Wellnessbereich eines Hotels in Templin bricht ein Feuer aus. Eine Frau wird leicht verletzt und das Hotel räumt vorsorglich das Gebäude.

Templin - Bei einem Brand in einem Wellnessbereich eines Hotels in Templin (Landkreis Uckermark) ist eine Mitarbeiterin leicht verletzt worden. Sie erlitt laut einem Polizeisprecher Verbrennungen und Verbrühungen. Bei dem Feuer am Sonntagmittag wurden 60 Menschen vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert.

Zur genauen Brandursache gab es zunächst keine Informationen. Weitere Verletzte gab es laut einem Polizeisprecher nicht. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 80.000 Euro geschätzt.