HSV II erkämpft wertvollen Punkt beim VfB Lübeck

Lübeck - In einem Nachholspiel der Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord haben sich der VfB Lübeck und der Hamburger SV II 2:2 (0:1) getrennt. Höhepunkt der Partie vor 2812 Zuschauern war am Mittwochabend eine faire Geste nach 62 Minuten. Lübeck war gerade 2:1 in Führung gegangen - doch der HSV hatte den Ball zuvor ins Aus geschossen, da ein Lübecker behandelt werden musste. Allein Mirko Boland hatte dies nicht mitbekommen, rannte nach dem Einwurf auf das HSV-Tor zu, schoss den Ball hinein und drehte jubelnd ab.

Doch seine Mitspieler glichen nach einigen Diskussionen den Fauxpas wieder aus: Vom Anstoß aus ließen sie Robin Meißner Richtung Lübecker Tor durchlaufen, so dass die Profi-Leihgabe zum 2:2 vollendete.

Danach wurde wieder richtig und engagiert Fußball gespielt,doch es blieb bei der gerechten Punkteteilung. Zuvor hatte Faride Alidou die Hamburger kurz vor der Pause in Führung geschossen, dem eingewechselten Fynn Kleeschätzky war der Ausgleich gelungen.