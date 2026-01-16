Das Heimspiel des Hamburger SV gegen Leverkusen konnte wegen statischer Risiken im Bereich des Stadiondachs nicht ausgetragen werden. Nun steht nun der Nachholtermin fest.

Statikprobleme am Stadiondach hatten zu der Absage des Spiels Hamburger SV gegen Bayer 04 Leverkusen geführt.

Hamburg - Das am Dienstag abgesagte Spiel in der Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen hat einen neuen Termin. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, soll die Partie am 4. März nachgeholt werden. Anpfiff im Volksparkstadion ist dann um 20.30 Uhr.

Die Begegnung des 17. Spieltags war aufgrund wetterbedingter statischer Risiken im Bereich des Stadiondachs wenige Stunden vor dem Abpfiff abgesagt worden. Nach Angaben des HSV behalten die ursprünglichen Tickets ihre Gültigkeit.