Im Chemnitzer Stadtteil Helbersdorf ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Ein Bewohner rettete sich mit einem Sprung aus dem Fenster.

In Chemnitz-Helbersdorf hat sich ein Bewohner durch einen Sprung aus dem Fenster vor einem Brand gerettet. (Symbolbild)

Chemnitz - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz-Helbersdorf sind zwei Menschen verletzt worden. Der 25-jährige Bewohner der brennenden Wohnung sei aus dem Fenster gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen, teilte die Polizei mit. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine 31-jährige Bewohnerin, die rechtzeitig ins Freie gelangen konnte, erlitt eine Rauchvergiftung. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Passantin hatte den Brand in den frühen Morgenstunden bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.