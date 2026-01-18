Fußballstars vergangener Zeiten sorgen im Münchner SAP Garden für Nostalgie und Unterhaltung. Viele Zuschauer jubeln Robben und Ribéry zu, Turniersieger aber wird ein großer Bayern-Rivale.

München - Arjen Robben und Franck Ribéry wurden lautstark gefeiert, aber als Turniersieger beim Legends Cup in München jubelte Mats Hummels mit Borussia Dortmund. Angeführt von dem Weltmeister von 2014 besiegte der BVB im ausverkauften SAP Garden beim Turnier mit vielen ehemaligen Fußball-Größen in einem packenden Finale Real Madrid mit 3:2.

Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit wendeten der zweimal erfolgreiche Sokratis und der 37 Jahre alte Hummels, der in seiner Karriere auch für den FC Bayern auflief, mit dem Siegtor zum 3:2 die Partie für die Borussia. Eintracht Frankfurt und Celtic Glasgow waren in der Vorrunde jeweils als Gruppendritte ausgeschieden.

Hitziges Bayern-Halbfinale gegen Real

Für Gastgeber FC Bayern blieb durch den Sieg gegen Juventus Turin nur Platz drei. Nach der 0:2-Halbfinal-Niederlage gegen Real Madrid trumpfte das Ensemble von Coach Philipp Lahm beim 9:4 gegen Juventus auf. Es war eine Robben-Show. Viermal traf der 41-Jährige, jeweils zwei Treffer bejubelten die früheren Mittelstürmer Jürgen Klinsmann und Mario Mandzukic.

Im ersten Halbfinale hatten sich zunächst die Dortmunder mit dem zweifachen Torschützen Mladen Petric mit 5:2 gegen Juventus durchgesetzt. Anschließend ging es bei Bayerns 0:2 gegen Real auf dem Kunstrasen mit Rundumbande recht hitzig zur Sache. Auch im fortgeschrittenen Alter ist der Ehrgeiz der Ex-Stars durchaus groß. „Es geht um den Spaß, aber man gewinnt auch gerne“, sagte Robben lächelnd.

„Das ist gelebte Geschichte“, hatte Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vor dem ersten Anstoß beim Legenden-Cup zum Aufgebot vieler namhafter Topprofis aus dem In- und Ausland gesagt.