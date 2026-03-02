Eigentlich hätte der Hund einen Maulkorb tragen müssen, doch sein Halter war nachlässig - und prompt biss das Tier eine Frau. Als die Polizei den Hundehalter überprüfte, kam dann noch mehr ans Licht.

Gerstungen - Ein Hundebiss in einem Regionalzug hat die Polizei zu einem gesuchten Straftäter geführt. Der 35-Jährige fuhr am Sonntagabend mit seinem Hund in der Bahn zwischen Eisenach und Bebra, wie die Polizei mitteilte. Seinen Hund hatte er zwar an der Leine, das Tier trug jedoch entgegen der Vorschrift keinen Maulkorb - und biss prompt eine Mitreisende.

Den Angaben zufolge wurde die Frau am Bahnhof von Gerstungen (Wartburgkreis) versorgt. Bei der Überprüfung des Hundehalters stellte sich heraus, dass dieser noch eine Strafe nach einer Verurteilung in einem Betrugsfall offen hatte. Der Mann zahlte einen Teil und durfte seinen Weg dann fortsetzen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.