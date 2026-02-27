weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Unfall: Hunde-Rettung misslingt – Frau landet im eiskalten Harthsee

Eine Frau will ihren Hund aus dem Harthsee bei Borna retten und bricht selbst ins Eis ein. Die 48-Jährige kommt mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus.

Von dpa 27.02.2026, 08:05
Der Harthsee im Landkreis Leipzig liegt östlich von Borna und südlich von Frohburg. (Symbolbild)
Der Harthsee im Landkreis Leipzig liegt östlich von Borna und südlich von Frohburg. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Borna/Frohburg - Als eine Besitzerin ihren eingebrochenen Hund retten will, bricht sie selbst auf dem Eis des Harthsees bei Borna (Landkreis Leipzig) ein. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich der Hund selbst befreien. Die 48-jährige Frau sei am frühen Donnerstagabend mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Harthsee liegt östlich von Borna und südlich von Frohburg (Landkreis Leipzig).