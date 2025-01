Laptop, Bücher, Arbeitsmittel: Der Start ins Studium ist mit einigen Kosten verbunden. Wer finanzielle Schwierigkeiten hat, kann in Thüringen Unterstützung bekommen. Wie wird das genutzt?

Für Arbeitsmittel konnten Studenten in Thüringen bis zu 500 Euro bekommen. (Symbolbild)

Erfurt - Hunderte Studienanfänger in Thüringen haben in den vergangenen Jahren finanzielle Starthilfe bekommen. Seit Einführung des Programms „StudiumThüringenPlus“ im Jahr 2021 seien 617 Anträge eingegangen und 500 davon bewilligt worden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung an den Linke-Abgeordneten Christian Schaft hervor.

Mit der Studienstarthilfe konnten finanziell bedürftige Erstsemester mit Präsenzstudium in Thüringen 500 Euro für Arbeitsmittel oder Literatur erhalten. Das Programm lief bis zum Wintersemester 2024/25. Ob es unter der neuen Landesregierung fortgesetzt wird, ist bislang nicht bekannt.

Bessere Nutzung im laufenden Wintersemester

Zuletzt ist das Programm etwas besser genutzt worden: Im Wintersemester 2024/25 wurden knapp 200 Anträge gezählt. Ein Jahr zuvor waren es noch etwa 150 gewesen. In den Sommersemestern, in denen wenige junge Leute ein Studium aufnehmen, werden kaum Anträge verzeichnet.

Insgesamt 56 Mal wurde das Geld ganz oder teilweise zurückgefordert. In den meisten Fällen sei herausgekommen, dass die Studierenden nicht bedürftig genug für die Förderung gewesen seien. Teils sei das Geld auch nicht für Studienmittel, sondern für Kleidung oder Essen ausgegeben worden.

Starthilfe des Bundes bietet 1.000 Euro

Neben der Thüringer Starthilfe gibt es auch eine Studienstarthilfe des Bundes über 1.000 Euro. Sie konnte zusätzlich beantragt werden. Im laufenden Wintersemester wurde sie knapp 400 Mal von Studierenden an Thüringer Hochschulen beantragt.

Etwa die Hälfte der Anträge für die Bundesförderung kam von der IU Internationale Hochschule. Die private Hochschule hat zwar ihren Sitz in Thüringen, aber Standorte in ganz Deutschland und auch Angebote für Fernstudium.