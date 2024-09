Hamburg - Hunderte Fahrgäste im Gebiet des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) konnten bei einem eintägigen „Prüfmarathon“ keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Das sagte ein Sprecher des HVV der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag. Von bislang 11.000 Kontrollierten führten 4,3 Prozent kein geltendes Ticket mit sich.

Der HVV hatte den „Prüfmarathon“ vorab angekündigt. Kontrolleurinnen und Kontrolleure sollten Fahrscheine in Bussen, Bahnen und an Bahnhöfen prüfen. Üblicherweise kündigt der HVV Kontrollen nicht an. Das Gebiet des HVV umfasst außer Hamburg auch Kreise Schleswig-Holsteins und Niedersachsens.

Mit der Aktion will der HVV auf die Arbeit der Prüfdienste hinweisen und an das Mitführen eines Fahrscheins erinnern. Den Unternehmen im Verkehrsverbund fehlen dem HVV zufolge jährlich rund 40 Millionen Euro, weil Passagiere kein Ticket kaufen.

Den sogenannten Prüfmarathon haben die Unternehmen AKN Eisenbahn, Autokraft, Hochbahn, KVG Stade, KViP, S-Bahn Hamburg und VHH Mobility organisiert.