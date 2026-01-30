Ein schwer verletzter Husky-Welpe wurde in Weimar in einem Müllsack entdeckt. Das Veterinäramt bittet um Hinweise zum Halter.

Der schwer verletzte Welpe wurde in eine Tierarztpraxis gebracht und nach entsprechender Versorgung in eine Pflegestelle gebracht. (Handout-Foto)

Weimar - Ein Hundewelpe ist mit schweren Verletzungen an Kopf und Kiefer in einem Müllsack in Weimar gefunden worden. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt geht davon aus, dass der Husky die Nacht nicht überlebt hätte. Das Amt verweist dabei auf die schweren Verletzungen und die niedrigen Außentemperaturen.

Eine Person fand den Welpen am vergangenen Montagabend im Bereich des Buchenwalds und bracht ihn in eine Tierarztpraxis, wie das Veterinäramt mitteilte. Der ungefähr zehn bis zwölf Wochen alte Husky wurde demnach versorgt und kam in eine Pflegestelle.

Laut Tierschutzgesetz ist es eine Straftat, einem Wirbeltier erhebliche Schmerzen oder Leiden zuzufügen. Das Veterinäramt bittet um Hinweise zum Hund oder zum Halter, weil der Besitzer des Welpen bisher nicht ermittelt worden sei.