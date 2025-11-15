„Ohne Freiheit ist alles nichts“: Warum FDP-Landeschefin Hüskens trotz schlechter Umfragen auf liberale Werte setzt – und was sie der politischen Konkurrenz vorwirft.

Magdeburg - Nach schlechten Umfragewerten hat FDP-Landeschefin Lydia Hüskens ihren Parteimitgliedern Mut zugesprochen. Die FDP sei die einzige Partei, die den Menschen wirklich zutraue, ihr Leben selbst zu gestalten, sagte sie zur Eröffnung der Landesvertreterversammlung in Staßfurt (Salzlandkreis). Bei allen anderen herrsche Begeisterung für staatliche Regeln, so Hüskens.

Die Landesvorsitzende kritisierte außerdem die AfD. Die Radikalen wollten keine Lösungen suchen, „denn das würde ihnen das Geschäft kaputtmachen.“ Hüskens stellte liberale Grundwerte heraus: Freiheit, Mut, Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft und Weltoffenheit. „Ohne Freiheit ist alles nichts“, sagte sie. Jeder Mensch solle selbstbestimmt leben können.

Die FDP stellt am Samstag ihre Landesliste für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt, wo am 6. September 2026 ein neuer Landtag gewählt wird. In zwei Wahlumfragen hatte die Partei zuletzt unter fünf Prozent gelegen.