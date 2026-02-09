Am Sonntag wurde eine tote Person aus der Havel gezogen. Nun hat die Polizei die Identität des Mannes festgestellt.

Berlin/Potsdam - Nach einem tödlichen Vorfall an der Glienicker Brücke hat die Polizei die Identität des Toten festgestellt. Es handele sich um einen 69-jährigen Mann, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten haben nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Feuerwehrleute aus Berlin und Potsdam hatten am Sonntag an der Glienicker Brücke in Potsdam den Mann aus dem Wasser geborgen. Man habe nur noch den Tod feststellen können, berichteten Sprecher der Feuerwehren. Weitere Angaben machten sie zunächst nicht. Die Einsatzkräfte seien gegen 10.45 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher. Unklar ist, wie der Mensch in die Untere Havel gelangte und wann.