Bremen - Eine orientierungslose Katze ist mit dem Zug nach Bremen gefahren. Einsatzkräfte nahmen den “vierbeinigen Schwarzfahrer aus einer Regionalbahn in Obhut“, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten versorgten das Tier mit Wasser und übergaben es danach der Bremer Katzenhilfe.

Der Vierbeiner stieg am Freitagabend in Berne (Landkreis Wesermarsch) allein in die Bahn ein. „Nach Angaben ihrer Besitzer ist es nicht das erste Mal, dass die schwarz-weiße Samtpfote für ihre Abenteuer Regionalzüge nutzt“, teilte die Bundespolizei mit.

Das Tier zeigte sich zutraulich und wurde auf dem Arm eines Beamten zum Polizeirevier gebracht. Die Bremer Katzenhilfe nahm sich schließlich der Katze an, die einen Tag später von ihren Besitzern abgeholt wurde. „Auch wenn es sich offenbar um eine Wiederholungstäterin handelt, muss sie dennoch nicht mit Konsequenzen rechnen“, teilte die Bundespolizei weiter mit. Die Beamten verzichten auf eine Anzeige.