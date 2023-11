IG Metall ruft zu Warnstreik bei GAW in Wernigerode auf

Wernigerode - Die Gewerkschaft IG Metall ruft die Beschäftigten der Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode (GAW) zu einem Warnstreik auf. Das Unternehmen mit seinen rund 200 Beschäftigten sei bislang nicht auf Forderungen nach einem Tarifvertrag eingegangen, sagte eine Sprecherin der IG Metall. Die Forderung sei ein Dauerthema für viele Beschäftigte in der Metallindustrie in Sachsen-Anhalt. Viele Unternehmen hätten keine Tarifbindung.

Die GAW ist Teil der Schlote Gruppe mit Sitz in Harsum (Niedersachsen). Am Werk in Wernigerode werden vor allem Motor-, Getriebe- oder Fahrwerksteile bearbeitet.