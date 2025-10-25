Ohne Führerschein und mit unsicherer Hand am Steuer: Eine Nachtfahrt in Wernigerode ist von der Polizei beendet worden. Welche Folgen das jetzt hat.

Wernigerode - Einer nächtlicher, illegalen Fahrstunde hat die Polizei in Wernigerode ein Ende gesetzt. Den Streifenbeamten fiel am Freitag kurz vor Mitternacht die sehr unsichere und langsame Fahrweise einer Autofahrerin auf, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Die Frau würgte den Motor ab und fuhr in Schlangenlinien auf gerader Strecke.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Beifahrer versuchte, der 29-Jährigen am Steuer das Fahren beizubringen. „Ihm war nicht bewusst, dass dies im öffentlichen Straßenverkehr untersagt ist und eine Straftat darstellt“, so die Polizei.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Beifahrer muss sich als Fahrzeughalter wegen Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.