Bremen - Nicht erlaubtes Feuerwerk ist am späten Sonntagabend an mehreren Orten in Bremen gezündet worden. Hintergrund sei augenscheinlich der 125. Geburtstag des SV Werder Bremen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Polizei traf im Bereich der Wilhelm-Kaisen-Brücke drei Männer zwischen 19 und 25 Jahren an, die zu den Ultras von Werder Bremen gehören sollen. Die Männer bekamen je eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Abgebrannte und teilweise illegale Feuerwerksbatterien und Böller fanden die Beamten auch an anderen Orten, darunter auf dem Brommyplatz unweit des Stadions. Der SV Werder Bremen war am Sonntag 125 Jahre alt geworden.