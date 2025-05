Kamenz - Durchschnittlich knapp 3.990 Euro brutto pro Monat haben Vollzeitbeschäftigte in Sachsen im vergangenen Jahr verdient. Das teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Im Jahr zuvor lag der Durchschnittsverdienst einer früheren Mitteilung der Statistiker zufolge bei knapp 3.800 Euro. In dieser Zahl sind Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld nicht berücksichtigt.

Am wenigsten Geld erhielten im vergangenen Jahr Beschäftigte im Gastgewerbe mit rund 2.700 Euro brutto im Monat und in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Fischerei knapp 3.000 Euro. Im Vergleich dazu verdienten Vollzeitbeschäftigte in der Energieversorgung etwa 5.110 Euro und im Bereich Erziehung und Unterricht knapp 5.130 Euro.