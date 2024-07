Schönefeld - Ein Mann soll in einer Regionalbahn zum Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben. Bundespolizisten stellten ihn am Mittwochabend am dortigen Bahnhof. Vor der Festnahme wurde der Bahnsteig geräumt, um unbeteiligte Reisende zu schützen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Beamten machten sich nach Eintreffen des Zuges auf die Suche nach dem 30-Jährigen und nahmen ihn auf einem Bahnsteig fest. Der Mann wehrte sich demnach nicht und legte das mitgeführte Messer selbstständig aus der Hand.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung ein. Der Mann soll wegen ähnlicher Delikte bekannt sein. Er kam am Ende wieder auf freien Fuß.