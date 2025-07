Das Interesse an Promotionen in Thüringen ist ungebrochen. (Symbolbild)

Erfurt - Der Trend zur Promotion ist in Thüringen ungebrochen. Ende vergangenen Jahres saßen im Freistaat 6.351 Menschen an ihrer Doktorarbeit, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Das sind knapp 1.000 mehr als noch 2018. Die Zahl steigt seit Jahren. Besonders gefragt sind demnach die Bereiche Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin.

Mehr als zwei Drittel der Promovierenden streben ihren Doktortitel an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena an. Etwa jeder vierte Doktorand kam den Zahlen zufolge aus dem Ausland. Etwas mehr als die Hälfte der Promovierenden war am Stichtag 1. Dezember 2024 männlich.