Endspurt für die Bewerbungen zum „Goldenen Spatzen“: Noch bis zum 15. Februar können Kinder sich für die Jury bewerben. Warum sie gerade auch beim Bereich Gaming gefragt sind.

Erfurt/Gera - Noch bis zum 15. Februar können sich Kinder für die Jury des renommierten Kindermedienfestivals „Goldener Spatz“ bewerben. Bei dem Festival dürfen sie Filme und Serie, aber etwa auch Apps und Games für ihre Altersgruppe bewerten. Dabei wächst seit einigen Jahren gerade der Gaming-Teil des Festivals, wie Leiterin Elisabeth Wenk im Gespräch mit dpa erklärte.

„Es ist ein Bereich, der allgemein größer wird. Der Games-Markt wächst, macht gute Umsätze und wir erhalten kontinuierlich mehr Einreichungen und auch die Qualität steigt“, fasst sie zusammen. Der „Spatz“ werde zudem immer mehr als Plattform für Games wahrgenommen, die ausgewählten Einreichungen in dem Bereich gehen in der Wettbewerbssparte „Interaktives und Digitales Storytelling“ ins Rennen.

Zudem sollen Kinder auch dieses Jahr vor Ort beim Festival ausgewählte Spiele ausprobieren können. Im vergangenen Jahr war etwa ein Areal für Virtual Reality eingerichtet gewesen. Wenk betonte aber: „Wir werden jetzt kein Games-Festival werden.“

Wenn die Eltern selbst gezockt haben

Sie geht zudem davon aus, dass Videospiele und Co. inzwischen in der Gesellschaft differenzierter betrachtet werden. „Es gibt jetzt eine Generation von Eltern, die selbst gezockt haben. Da gibt es natürlich eine Offenheit für das Thema.“ Generell sollte weniger über das Medium, sondern mehr über die Inhalte diskutiert werden.

Der „Goldene Spatz“ findet dieses Jahr vom 7. bis 13. Juni 2026 in Gera und Erfurt statt. Das Programm umfasst Kino, Fernseh- und digitale Formate für Kinder sowie ein Rahmenprogramm für Publikum und Fachbranche. Traditionell bestimmt eine Kinderjury die Gewinner: Kinder aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland im Alter zwischen 9 und 13 können sich für die Film- und Serien-Jury bewerben. Für die Jury im Bereich „Interaktives und Digitales Storytelling“ sollen die Bewerber zwischen 11 und 13 Jahren alt sein.