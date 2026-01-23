Fast 2.800 Erkrankungen in einer Woche: Die Grippewelle wächst und alle Altersgruppen sind betroffen. Seit Saisonbeginn kostete sie 45 Menschen das Leben. Bei Corona sind es mehr als doppelt so viele.

Dresden - Die aktuelle Grippe-Saison hat bisher zu 45 Todesfällen in Sachsen geführt. Betroffen sind 25 Frauen und 20 Männer im Alter von 58 bis 96 Jahren, wie die Landesuntersuchungsanstalt in ihrem jüngsten Bericht informiert. Seit dem Jahreswechsel steigen die nachgewiesenen Infektionen wieder, zuletzt aber eher moderat. Allein in der dritten Kalenderwoche wurden demnach fast 2.800 Erkrankungen gemeldet - ein Plus von 13 Prozent.

„Mittlerweile sind alle Altersgruppen betroffen, wobei anteilig vor allem bei Klein- und Schulkindern Infektionen diagnostiziert werden aber auch viele ältere Erwachsene betroffen sind“, so die Landesuntersuchungsanstalt. Demnach berichten die Gesundheitsämter über gehäufte Krankheitsfälle in Altenheimen und Krankenhäusern, aber auch in Schulen und Kindertagesstätten.

Das Corona-Infektionsgeschehen ist den Experten zufolge bisher schwächer als bei der Influenza. Die nachgewiesenen Fälle von Sars-Cov-2 seien in der dritten Kalenderwoche um 35 Prozent zurückgegangen. Seit Saisonbeginn seien jedoch 93 Todesfälle erfasst worden: 32 Frauen und 61 Männer im Alter von 53 bis 99 Jahren.