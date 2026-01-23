Halle - In Sachsen-Anhalt könnte die Influenza-Welle ihren Höhepunkt bereits erreicht haben. Wie das Landesamt für Verbraucherschutz mitteilte, ist die Fallzahl in der dritten Kalenderwoche nicht weiter angestiegen. Bis zum Donnerstag sei auch in der aktuellen vierten Kalenderwoche kein Anstieg zu erkennen. „Die Zahl der wegen Influenza hospitalisierten Meldefälle - betroffen sind vor allem über 60-Jährige - ist ebenfalls gesunken“, heißt es im aktuellen Wochenbericht. In den meisten europäischen Ländern scheine der Höhepunkt der Influenza-Welle bereits überschritten.