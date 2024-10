Seit Jahren steigt die Zahl der Hunde in Sachsen-Anhalt an. Hunde sind als Haustiere äußerst beliebt. Und vor allem eine Hunderasse steht unangefochten an der Spitze.

Halle - In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der registrierten Hunde seit Jahren konstant an. Wie das Landesverwaltungsamt mitteilte, waren im vergangenen Jahr mehr als 177.200 Hunde registriert. Im Jahr 2017 seien es rund 109.500 Tiere gewesen. Insgesamt seien 475 Hunderassen im Zentralen Hunderegister verzeichnet gewesen. Wie schon in den vergangenen 15 Jahren sei auch 2023 der Labrador Retriever unangefochten die beliebteste Hunderasse in Sachsen-Anhalt gewesen. Danach folgten der Deutsche Schäferhund und der Jack Russel Terrier. Erfreulich ist nach Angaben des Verwaltungsamtes, dass die Zahl der registrierten Beißvorfälle mit 112 seit Jahren auf einem niedrigen Niveau relativ konstant bleibe.