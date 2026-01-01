Verdächtige Drohnensichtungen registrierte das BKA 2025 immer öfter in Deutschland. In Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen gibt es dabei Flug-Schwerpunkte.

Hamburg/Kiel/Schwerin/Hannover - In ganz Deutschland wurden laut Bundeskriminalamt zuletzt immer wieder verdächtige Drohnensichtungen registriert. Verstärkte Drohnenaktivitäten gab es in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen dabei insbesondere über Industrieanlagen, Häfen und Energieinfrastruktur.

In Schleswig-Holstein gab es 2025 bis Mitte Dezember „141 gemeldete mutmaßliche Drohnensichtungen“, teilte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Landespolizei sei sehr gut auf den Umgang mit handelsüblichen Drohnen vorbereitet.

Viele Flüge über militärische Anlagen

Im vergangenen Jahr sind bis zum 22. Oktober 2025 in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 179 „Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Betrieb von ULS/Flugmodellen polizeilich registriert worden“, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums in Schwerin der dpa mit.

Die meisten der meldepflichtigen Vorkommnisse habe es dabei über militärischen Anlagen gegeben - aber auch über Industrieanlagen, Einrichtungen der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) sowie über Einrichtungen der Justiz und Polizei gab es laut Ministerium Sichtungen.

Zahl der Sichtungen in Niedersachsen verdreifacht

Bis Mitte Dezember gab es in Niedersachsen 409 mutmaßliche Drohnen-Vorfälle, die von der Polizei aufgenommen wurden, wie das Innenministerium mitteilte. Damit hat sich der Wert aus dem gesamten Vorjahr mehr als verdreifacht.

Die Verwendung von unbemannten Luftfahrtsystemen (ULS) - umgangssprachlich als Drohnen bezeichnet - nimmt sowohl zur privaten als auch gewerblichen Nutzung stetig zu, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei der dpa mit.

BKA: Über 1.000 Drohnenflüge 2025

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat 2025 bis Anfang Dezember eine vierstellige Zahl an verdächtigen Drohnenflügen erfasst. „Wir führen seit Anfang des Jahres ein sogenanntes Lagebild mit allen Daten von Verdachtsfällen, beziehen auch die Bundeswehr mit ein: In diesem Jahr wurden schon über 1.000 verdächtige Drohnenflüge gemeldet“, sagte BKA-Präsident Holger Münch zuletzt der „Bild“-Zeitung.